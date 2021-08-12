В США ученые оценили опасность штамма COVID-19 "Йота". Он может увеличить смертность среди пожилых людей

Ученые выяснили, что вариант коронавируса B.1.526 передается на 15–25% быстрее, чем другие известные штаммы.

Кроме того, вариант "Йота" может увеличить коэффициент смертности от коронавирусной инфекции IFR (соотношение количества умерших к общему числу инфицированных).

Так, за исследуемый период этот показатель вырос на 46%, 82% и 62% для лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет соответственно, по сравнению с базовым IFR, рассчитанным для других известных штаммов COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы "избежать дискриминации". В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями "Альфа" (выявлен в Великобритании), "Бета" (Южная Африка), "Гамма" (Бразилия) и "Дельта" (Индия).

Вариант B.1.526 впервые был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Позже его выявили во всех 52-х американских штатах, а также в 27 странах мира, отмечает News Medical.