В аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации будет работать ежедневно и обслуживать всех желающих получить прививку Фото: Odesa Airport / Міжнародний аеропорт "Одеса" / Facebook

Он будет работать ежедневно и обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих получить прививку.

Пункт вакцинации будет работать с 9.00 до 18.00. В нем можно получить прививки препаратами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Вакцина Pfizer будет доставлена завтра – в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставку 8 тыс. доз.

Прививку от COVID-19 можно также сделать в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого, в Международном аэропорту Киев и в Борисполе.