В аэропорту Одессы открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса

Он будет работать ежедневно и обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих получить прививку.
Пункт вакцинации будет работать с 9.00 до 18.00. В нем можно получить прививки препаратами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.
Вакцина Pfizer будет доставлена завтра – в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставку 8 тыс. доз.
Прививку от COVID-19 можно также сделать в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого, в Международном аэропорту Киев и в Борисполе.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране началась 24 февраля. 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации.
За прошедшие сутки, 12 августа, сделали 163 310 прививок от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании привито более 4,5 млн человек, полностью иммунизированы более 2,6 млн.
В Украину поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.