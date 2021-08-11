Ляшко заявил, что в Украине темпы вакцинации от COVID-19 выше мировых

По данным Минздрава, 10 августа в Украине сделали 167 673 прививки от COVID-19, 9 августа – 140 008, 8-го – 51 445, 7-го – 78 965, 6-го – 170 602, 5-го – 167 383, 4-го – 159 121.

"Хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на 10%. Сейчас мы вакцинируемся более высокими темпами, чем мировые и европейские", – написал Ляшко.

Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться, "чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий коронавируса".