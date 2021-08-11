Ляшко заявил, что в Украине темпы вакцинации от COVID-19 выше мировых

По данным Минздрава, 10 августа в Украине сделали 167 673 прививки от COVID-19, 9 августа – 140 008, 8-го – 51 445, 7-го – 78 965, 6-го – 170 602, 5-го – 167 383, 4-го – 159 121.
"Хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на 10%. Сейчас мы вакцинируемся более высокими темпами, чем мировые и европейские", – написал Ляшко.
Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться, "чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий коронавируса".
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило более 4,3 млн украинцев, 2,52 млн – завершили иммунизацию.
В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По данным агентства Bloomberg на 11 августа, в мире сделали более 4,51 млрд прививок против коронавируса.
Лидерами по количеству введенных доз вакцин являются: материковый Китай (1,78 млрд доз, полностью вакцинированы 15,9% населения), Индия (514,5 млн доз, полностью вакцинированы 8,3% населения), страны Евросоюза (493,2 млн доз, полностью вакцинированы 53,2% населения), США (352,6 млн доз, полностью вакцинированы 50,3% населения), Бразилия (155 млн доз, полностью вакцинированы 22,1% населения).