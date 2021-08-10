9 августа в Украине вакцинировались больше человек, чем суммарно за выходные

Полученное число прививок в понедельник больше, чем суммарно за 7-е и 8 августа – 51 445 и 78 965 соответственно.

Первую дозу вакцины получили 83 697 человек, а 56 311 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 678 726 прививок.

Чаще всего 9 августа прививали препаратом Pfizer – 53 103 укола. Вакцину Moderna получили 48 938 человек, CoronaVac – 31 131, AstraZeneca – 6836.