За сутки в Украине от коронавируса привились 167 тыс. человек

С начала прививочной кампании в Украине сделали 6,8 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Первую дозу вакцины получили 103 783 человек, а 63 890 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.

Чаще всего 10 августа прививали препаратом Moderna – 59 738 укола. Вакцину Pfizer получили 59 497 человек, CoronaVac – 39 826, AstraZeneca – 8612.