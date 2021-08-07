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Ляшко рассказал, как получить международный сертификат о вакцинации от COVID-19

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Ляшко: Международные сертификаты о вакцинации сегодня доступны
Ляшко: Международные сертификаты о вакцинации сегодня доступны
Фото: EPA

Все украинцы, которые полностью привились от коронавируса (получили две дозы вакцины), могут получить международный сертификат о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "1+1" 6 августа.

"Международные сертификаты о вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или к лечащему врачу. После того, как вам сделали два раза прививку вакциной против COVID-19, а у нас все вакцины признаны Всемирной организацией здравоохранения, на каждую из них врач выдаст вам международный сертификат о вакцинации", – заявил он.

Ляшко отметил, что это не обязательно должен быть бланк желтого цвета, но на документе должна быть печать учреждения здравоохранения.

"Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", – сказал главный санврач.

Он сообщил, что Евросоюз дополнительно установил в своих пределах возможность путешествовать с электронным COVID-сертификатом.

Ляшко напомнил, что украинский электронный COVID-сертификат прошел техническую оценку в ЕС и соответствует европейским требованиям.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам дополнительно для путешествий в ЕС не будет нужен международный сертификат, мы будем путешествовать по электронному документу", – заявил министр.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечал пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, COVID-сертификат
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