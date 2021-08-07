Ляшко рассказал, как получить международный сертификат о вакцинации от COVID-19

"Международные сертификаты о вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или к лечащему врачу. После того, как вам сделали два раза прививку вакциной против COVID-19, а у нас все вакцины признаны Всемирной организацией здравоохранения, на каждую из них врач выдаст вам международный сертификат о вакцинации", – заявил он.

Ляшко отметил, что это не обязательно должен быть бланк желтого цвета, но на документе должна быть печать учреждения здравоохранения.

"Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", – сказал главный санврач.

Он сообщил, что Евросоюз дополнительно установил в своих пределах возможность путешествовать с электронным COVID-сертификатом.

Ляшко напомнил, что украинский электронный COVID-сертификат прошел техническую оценку в ЕС и соответствует европейским требованиям.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам дополнительно для путешествий в ЕС не будет нужен международный сертификат, мы будем путешествовать по электронному документу", – заявил министр.