В Каменце-Подольском правоохранители разоблачили бизнес по подделке документов – от дипломов до COVID-сертификатов

Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы, сообщили в прокуратуре Фото: gp.gov.ua

По версии следствия, в типографии изготавливали дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

"Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы. Прием заказов на изготовление и сбыт таких документов осуществлялся в интернете на популярных торговых площадках", – сообщили в прокуратуре.

Во время обысков изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Организатора бизнеса задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему намерены сообщить о подозрении.