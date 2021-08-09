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Почти 1 млн прививок от COVID-19 за неделю. Ляшко назвал пять регионов-лидеров вакцинации в Украине

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Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине стабильно растут, отметил Ляшко
Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине стабильно растут, отметил Ляшко
Фото: EPA

За прошлую неделю в Украине сделано почти 906 тыс. прививок против коронавируса (более 129,4 тыс. за сутки). Об этом 9 августа сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Темпы вакцинации стабильно растут. Почти 1 млн прививок сделано за прошедшую неделю… Также на прошлой неделе было четыре суточных рекорда и достигнут показатель 170 602 прививки за день", – написал глава Минздрава Украины.

По словам Ляшко, со 2-го по 8 августа больше всего человек вакцинировались в Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.

"Более 6,5 млн доз вакцины уже защищают украинцев от коронавируса. По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19, в Украине за последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, было привито двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных было полностью вакцинировано", – подчеркнул министр здравоохранения.

Ляшко отметил, что такая статистика "свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни".

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2405724862892957

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

За прошедшие сутки, 8 августа, сделали 51 445 прививок от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании привито более 4,1 млн человек, около 2,4 млн – полностью иммунизированы (получили две дозы препарата от COVID-19). 

По словам Ляшко, в Украину уже поставили почти 13,8 млн доз вакцины против коронавируса. В стране работают более 900 мобильных бригад, более 2,7 тыс. пунктов прививок и 316 центров вакцинации.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, статистика, вакцинация, рекорд, украинцы, болезнь, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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