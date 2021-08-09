Почти 1 млн прививок от COVID-19 за неделю. Ляшко назвал пять регионов-лидеров вакцинации в Украине

"Темпы вакцинации стабильно растут. Почти 1 млн прививок сделано за прошедшую неделю… Также на прошлой неделе было четыре суточных рекорда и достигнут показатель 170 602 прививки за день", – написал глава Минздрава Украины.
По словам Ляшко, со 2-го по 8 августа больше всего человек вакцинировались в Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.
"Более 6,5 млн доз вакцины уже защищают украинцев от коронавируса. По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19, в Украине за последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, было привито двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных было полностью вакцинировано", – подчеркнул министр здравоохранения.
Ляшко отметил, что такая статистика "свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни".
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
За прошедшие сутки, 8 августа, сделали 51 445 прививок от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании привито более 4,1 млн человек, около 2,4 млн – полностью иммунизированы (получили две дозы препарата от COVID-19).
По словам Ляшко, в Украину уже поставили почти 13,8 млн доз вакцины против коронавируса. В стране работают более 900 мобильных бригад, более 2,7 тыс. пунктов прививок и 316 центров вакцинации.