Почти 1 млн прививок от COVID-19 за неделю. Ляшко назвал пять регионов-лидеров вакцинации в Украине

"Темпы вакцинации стабильно растут. Почти 1 млн прививок сделано за прошедшую неделю… Также на прошлой неделе было четыре суточных рекорда и достигнут показатель 170 602 прививки за день", – написал глава Минздрава Украины.

По словам Ляшко, со 2-го по 8 августа больше всего человек вакцинировались в Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.

"Более 6,5 млн доз вакцины уже защищают украинцев от коронавируса. По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19, в Украине за последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, было привито двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных было полностью вакцинировано", – подчеркнул министр здравоохранения.

Ляшко отметил, что такая статистика "свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни".