Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз – Минздрав Украины

В Украине с 21 июля начался пятый этап вакцинации Фото: ЕРА

"За последние три месяца только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что это – предварительные данные, которые не учитывают бессимптомные заболевания и случаи, когда больные COVID-19 не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.