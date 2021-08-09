Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз – Минздрав Украины

"За последние три месяца только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что это – предварительные данные, которые не учитывают бессимптомные заболевания и случаи, когда больные COVID-19 не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации.
За прошедшие сутки, 8 августа, сделали 51 445 прививок от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании привито более 4 млн человек, полностью иммунизированы более 2,4 млн.
В Украину поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.