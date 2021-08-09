В аэропорту Борисполь открыли пункт массовой вакцинации от COVID-19

Вакцинировать будут препаратами CoronaVac и Pfizer каждый день с 9.00 до 15.00 в помещении терминала D на первом этаже. Сделать бесплатно прививку могут все желающие без предварительной записи и в формате живой очереди.

"Прививаться могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите", – сказано в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.