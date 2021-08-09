В аэропорту Борисполь открыли пункт массовой вакцинации от COVID-19

Вакцинировать будут препаратами CoronaVac и Pfizer каждый день с 9.00 до 15.00 в помещении терминала D на первом этаже. Сделать бесплатно прививку могут все желающие без предварительной записи и в формате живой очереди.
"Прививаться могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите", – сказано в сообщении.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации.
За прошедшие сутки, 8 августа, сделали 51 445 прививок от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании привито более 4 млн человек, полностью иммунизированы более 2,4 млн.
В Украину поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.