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До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer – Минздрав

Для вакцинации украинцев использовали более 1,37 млн доз вакцины Pfizer
Для вакцинации украинцев использовали более 1,37 млн доз вакцины Pfizer
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

В Украину до конца 2021 года поступит еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, но прививки делать нужно уже сейчас и тем препаратом, который доступен в центрах и пунктах вакцинации.

Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. 

"Вакцинироваться нужно как можно быстрее и именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 млн [доз] Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина доедет и будет возможность выбирать", – сказал Кузин. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на утро 7 августа первую дозу вакцины получило более 4 млн человек, а 2,35 млн украинцев завершили вакцинацию. По информации Минздрава, украинцам ввели 1 370 350 доз Pfizer. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, Pfizer
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