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ОБЩЕСТВО

В Украине третий день подряд делают более 160 тыс. прививок от коронавируса в сутки

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Украинцам вчера сделали 163 тыс. прививок от коронавируса, полностью привито 2,6 млн граждан
Украинцам вчера сделали 163 тыс. прививок от коронавируса, полностью привито 2,6 млн граждан
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

За сутки 12 августа в Украине сделали 163 310 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

Вчера одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизировали от коронавируса 52 765 украинцев. 

В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 прививочных пунктов и 329 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу – 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 2 633 317 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок", – говорится в сообщении. 

Более 160 прививок за сутки делали также 10-го и 11 августа

На сайте Минздрава указано, что больше всего – 59,6 тыс. – прививок вчера сделали препаратом Moderna, также украинцам ввели 52,3 тыс. доз вакцины Pfizer, почти 42 тыс. доз – Sinovac, более 8 тыс. доз – AstraZeneca. 

Еще 1 тыс. прививок сделали украинцам препаратом Johnson & Johnson (с начала кампании – уже почти 8,5 тыс.).

Вакцину Johnson & Johnson, которая вводится по однодозной схеме, Минздрав не закупал и не получал в качестве гуманитарной помощи, рассказали в ведомстве hromadske. 500 доз еще в июле привезла частная компания для вакцинации своих сотрудников. Остальные, согласно сообщению Минздрава, вакцинировались этим препаратом на пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1920849678078128

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Венгрия, граница, вакцинация, украинцы, Минздрав, здравоохранение, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, CoronaVac, Janssen
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