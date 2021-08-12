В Украине уже сделали более 7 млн прививок от коронавируса

11 августа в Украине прививки от коронавируса получили 162 049 человек. 103 345 пациентов получили первую дозу вакцины, а 58 704 получили вторую прививку и завершили иммунизацию.

Прививки вчера делали 974 мобильные бригады. Также работали 2812 прививочных пунктов и 327 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу 4 427 896 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 008 448 прививок", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что за сутки прививки вакциной CoronaVac получили 39 492 человек, вакциной Comirnaty (Phizer/BioNTech) 57 071 человек, вакциной AstraZeneca 8943 человека, вакциной Janssen (Johnson & Johnson) – 2 тыс. человек, вакциной Moderna – 54 543 человека.



