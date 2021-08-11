Во Львовской области рекомендуют селить в общежития только полностью вакцинированных студентов

Отмечается, что 11 августа в ОГА состоялось заседание областной комиссии по вопросом ТЭБ и ЧС.

С началом учебного периода в комиссии прогнозируют увеличение риска распространения COVID-19 во Львовской области, в частности среди молодежи.

По данным ОГА, количество студентов в регионе превышает 100 тыс. человек.

"Следовательно, члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране добровольная, она стартовала 24 февраля. В Украине с 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Первую дозу препарата от COVID-19 получило более 4,3 млн украинцев, 2,52 млн – завершило иммунизацию.

По данным ОГА, во Львовской области вакцинировали 428 282 человека, 157 942 – получили две дозы препаратов против коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 10 августа, что в случае ужесточения карантина в Украине вакцинированные от COVID-19 граждане могут получить определенные привилегии.