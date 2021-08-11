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Ляшко: В условиях карантина, когда все будут закрываться, мы можем открыть определенные блага для вакцинированных граждан

Ляшко: Беспокойтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких людей
Ляшко: Беспокойтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких людей
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В случае ужесточения карантина в Украине вакцинированные от коронавируса граждане могут получить определенные привилегии. Об этом в эфире "Українського радіо" 10 августа заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Если даже в регионе будет объявлен "красный" уровень опасности, это означает, что там большое количество заболевших и госпитализированных и система здравоохранения может не справиться с количеством госпитализированных и будет требовать от государства более жестких ограничений, то, несмотря на это, позволим функционировать определенным учреждениям, например, школам, если коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%. Также, возможно, к школам добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов и тому подобное", – подчеркнул министр.

По его словам, отказаться от карантинных ограничений стране поможет только коллективный иммунитет.

"Собственное здоровье не стоит никаких средств. Его надо беречь самостоятельно. Возможно, и в Украине будут вводиться определенные поощрения [для вакцинированных], но не ходите и не ищите их. Беспокойтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких людей. Ведь пока оно есть, мы его не ценим, но когда теряется – начинаем понимать его ценность. Медики – не всесильные люди. Хоть они вторые после бога, но и им не все дано… В условиях карантина, когда все будут закрываться, мы сможем открывать определенные блага для вакцинированных. Поэтому нужно провакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", – резюмировал Ляшко.

Контекст:

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 261 354 случая коронавируса (1122 – за минувшие сутки), умерло 53 149 человек, выздоровело 2 193 752 пациента.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной  кампании вакцинировались 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, эпидемия, экономика, вакцинация, карантин, массовые мероприятия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca-SKBio, Janssen
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