Ляшко: В условиях карантина, когда все будут закрываться, мы можем открыть определенные блага для вакцинированных граждан

"Если даже в регионе будет объявлен "красный" уровень опасности, это означает, что там большое количество заболевших и госпитализированных и система здравоохранения может не справиться с количеством госпитализированных и будет требовать от государства более жестких ограничений, то, несмотря на это, позволим функционировать определенным учреждениям, например, школам, если коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%. Также, возможно, к школам добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов и тому подобное", – подчеркнул министр.

По его словам, отказаться от карантинных ограничений стране поможет только коллективный иммунитет.

"Собственное здоровье не стоит никаких средств. Его надо беречь самостоятельно. Возможно, и в Украине будут вводиться определенные поощрения [для вакцинированных], но не ходите и не ищите их. Беспокойтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких людей. Ведь пока оно есть, мы его не ценим, но когда теряется – начинаем понимать его ценность. Медики – не всесильные люди. Хоть они вторые после бога, но и им не все дано… В условиях карантина, когда все будут закрываться, мы сможем открывать определенные блага для вакцинированных. Поэтому нужно провакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", – резюмировал Ляшко.