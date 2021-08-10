В Украине от коронавируса привито в среднем 35% педагогов, но данные в разных регионах отличаются – Шкарлет

"Украина – большая страна. Если брать "в среднем по палате", это примерно до 35%. Это мало. Но, например, в учреждениях общего среднего образования у нас примерно 1 млн 80 тыс. педагогов, вакцинированных примерно – до 35%. Но область от области отличается критически. Например, Киевская область – 90%, Житомирская и Львовская области – более 55–60% вакцинированых. Но все эти цифры – на 15 число каждого месяца, то есть мы еще срез 15 августа не делали, данные на 15 июля. Но при этом Волынская область – менее 10%", – заявил он.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Шкарлет заявил 10 августа, что учебный год начнется в Украине в полноформатном режиме.