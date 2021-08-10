Новый учебный год в Украине начнется в полноформатном режиме – Шкарлет

Он напомнил, что если регионы будут в "красной" зоне эпидемической опасности, работать в очном формате смогут только те школы, где будут вакцинированы более 80% педагогов.

По словам Шкарлета, он и министр здравоохранения Виктор Ляшко рассматривали три сценария начала учебного года.

"Например, когда Украина будет в "зеленой" зоне – это обычный режим нормального полноформатного обучения без каких-либо изменений в образовательном процессе. Но при этом и педсоветы, и учителя могут для себя выбирать какие-то дополнительные занятия, в том числе и по формату "Всеукраинской школы онлайн". Если будет "желтая", "оранжевая" или "красная" зона, а это зависит от нас самих – от того, как мы будем вакцинироваться, как будем придерживаться санитарных норм и правил, потому что COVID-19 уже не такой, как был вначале, появляются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны... Но на начало учебного года мы все-таки рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, и в школу мы пойдем в полноформатном режиме", – рассказал глава министерства.