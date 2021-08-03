Шкарлет о возвращении к дистанционному обучению: Пока таких перспектив нет

Минобразования Украины не планирует в этом году возвращаться к дистанционному обучению Фото: depositphotos.com

Отвечая на вопрос о возможности дистанционного образования, Шкарлет рассказал, что "на данный момент таких перспектив нет".

Он отметил, что планы министерства может изменить ситуация с распространением штамма коронавируса "Дельта".

"Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", – сказал Шкарлет.

Министр напомнил, что очное обучение будет доступно при любой эпидемической ситуации, но в случае, если вакцинацию пройдет 80% персонала.

"У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние учреждения внешкольного – 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы", – рассказал Шкарлет.