Бедные многодетные семьи получат по 2 тыс. гривен на подготовку детей к школе – Шмыгаль

"Правительство одобрило постановление о выплате по 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6–18 лет. Эти выплаты помогут семьям подготовить детей к школе и купить необходимые вещи", – написал глава Кабмина.
Общий размер программы составит 290 млн гривен. Деньги должны выплатить уже в этом месяце, добавил он.
Согласно тексту постановления, который опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, выплаты осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения.
Предложение о выплате по 2 тыс. грн за каждого ребенка из малообеспеченных многодетных семей к началу учебного года инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине обучение с 1 сентября прошлого года начали 4,2 млн учащихся. Из них более 428 тыс. детей пошли в первый класс, сообщали в Министерстве образования и науки Украины.
В июле 2020 года заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Соколовская говорила, что в стране более 218 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитываются почти 512 тыс. детей, более 60% таких семей – неполные.