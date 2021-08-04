Бедные многодетные семьи получат по 2 тыс. гривен на подготовку детей к школе – Шмыгаль

В прошлом году 1 сентября более 428 тыс. детей пошли в первый класс Фото: depositphotos.com

"Правительство одобрило постановление о выплате по 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6–18 лет. Эти выплаты помогут семьям подготовить детей к школе и купить необходимые вещи", – написал глава Кабмина.

Общий размер программы составит 290 млн гривен. Деньги должны выплатить уже в этом месяце, добавил он.

Согласно тексту постановления, который опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, выплаты осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения.