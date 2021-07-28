Запорожские медики обратились к Зеленскому из-за бездействия городского совета

Врачи считают, что сессии горсовета срывают представители фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекта "Новая политика" Фото: zp.gov.ua

Агентство отмечает, что из-за отсутствия кворума Запорожский горсовет не проводил сессии уже больше месяца и, таким образом, заблокировано решение всех вопросов, в том числе – о выделении денег на финансирование медицины, образования, ремонты, социальную помощь, программу "Большое строительство", подготовку к отопительному сезону.

"Медики Запорожья обращаются к вам, поскольку вы являетесь гарантом нашей Конституции и последней инстанцией, на которую у нас есть надежда. Уже больше месяца городской совет Запорожья не выполняет свои функциональные обязанности, исходя из каких-то собственных интересов и амбиций", – цитирует "РБК-Украина" заявление врачей.

Они считают, что сессии срывают представители фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекта "Новая политика".

"Просим заставить депутатов наконец работать, а не заниматься политическими разборками", – сказано в обращении.

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Агентство отмечает, что Запорожский городской голова Владимир Буряк обратился по этому поводу к спикеру парламента, главе Запорожской ОГА и министру развития общин и территорий, в том числе он сообщил о проблеме с завершением строительства приемно-диагностических отделений в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи и в 9-й городской больнице.