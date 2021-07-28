ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Запорожские медики обратились к Зеленскому из-за бездействия городского совета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Врачи считают, что сессии горсовета срывают представители фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекта "Новая политика"
Врачи считают, что сессии горсовета срывают представители фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекта "Новая политика"
Фото: zp.gov.ua

Сотрудники медицинских учреждений Запорожья призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию в Запорожье, где задерживают выплату зарплаты медикам и финансирование городской системы здравоохранения. По словам врачей, причина – в работе городского совета, сообщает "РБК-Украина".

Агентство отмечает, что из-за отсутствия кворума Запорожский горсовет не проводил сессии уже больше месяца и, таким образом, заблокировано решение всех вопросов, в том числе – о выделении денег на финансирование медицины, образования, ремонты, социальную помощь, программу "Большое строительство", подготовку к отопительному сезону.

"Медики Запорожья обращаются к вам, поскольку вы являетесь гарантом нашей Конституции и последней инстанцией, на которую у нас есть надежда. Уже больше месяца городской совет Запорожья не выполняет свои функциональные обязанности, исходя из каких-то собственных интересов и амбиций", – цитирует "РБК-Украина" заявление врачей.

Они считают, что сессии срывают представители фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекта "Новая политика".

"Просим заставить депутатов наконец работать, а не заниматься политическими разборками", – сказано в обращении.

ВИДЕО
Видео: 5 Міська Лікарня ЕШМД / YouTube

Агентство отмечает, что Запорожский городской голова Владимир Буряк обратился по этому поводу к спикеру парламента, главе Запорожской ОГА и министру развития общин и территорий, в том числе он сообщил о проблеме с завершением строительства приемно-диагностических отделений в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи и в 9-й городской больнице.

Теги: Запорожье, медицина, образование, зарплата, горсовет, Владимир Зеленский, медики, выплаты, Владимир Буряк, больницы, врачи, финансирование, Слуга народа, Европейская солидарность, Партия Шария, ОПЗЖ, здравоохранение, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS