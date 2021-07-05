В Запорожье суд отпустил под личное обязательство обвиняемого в разгоне Майдана экс-начальника управления милиции

Серба на оглашение полного текста решения в суд не явился Фото: depositphotos.com

Перед судом собрались представители общественных организаций, которые были возмущены решением суда, который отпустил Сербу под личное обязательство.

"Для нас странно, почему он вернулся. Единственный вывод, который мы делаем, – что есть договоренности, определенные гарантии безопасности Сербе, что это судебное дело будет закрыто в его пользу. Он причастен к избиению проукраинских патриотов и должен понести наказание", – заявил ветеран полка "Азов", глава областной ячейки организации "Национальный корпус" Максим Зайченко.

Активисты выкрикивали перед судом: "Сербу – на вербу", – после зажгли дымовые шашки.

Судья Юлия Пивоварова сообщила, что Серба 30 июня пересек границу Украины, прошел таможенный контроль, задержан не был и добровольно прибыл в суд.

"Учитывая обстоятельства его добровольной явки в суд, суд приходит к выводу, что риски его возможного уклонения от суда наявные. Однако по истечении времени с момента совершения уголовного преступления и с учетом активной позиции обвиняемого о намерении участвовать в судебном заседании указанный риск значительно уменьшен, но продолжает существовать", – заявила судья.

Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей, которая была избрана для Сербы 19 февраля 2015 года, на личное обязательство и возложить на него обязанности не отлучаться из города Дружковка Донецкой области без разрешения суда, уведомлять суд об изменении места жительства, воздерживаться от общения с пострадавшими и сдать паспорт для выезда за границу. Решение суда обжалованию не подлежит.

По данным "Укринформа", Серба на оглашение полного текста решения не явился. Следующее заседание должно состояться 8 июля.

Серба до сих пор числится в базе МВД Украины как скрывающийся от органов власти.