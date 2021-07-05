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Евромайдан

В Запорожье суд отпустил под личное обязательство обвиняемого в разгоне Майдана экс-начальника управления милиции

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Серба на оглашение полного текста решения в суд не явился
Серба на оглашение полного текста решения в суд не явился
Фото: depositphotos.com

Октябрьский районный суд Запорожья 5 июля огласил полный текст решения об изменении меры пресечения экс-начальнику Главного управления МВД в Запорожской области Владимиру Сербе, которого обвиняют в разгоне Майдана 26 января 2014 года. Об этом сообщил "Укринформ".

Перед судом собрались представители общественных организаций, которые были возмущены решением суда, который отпустил Сербу под личное обязательство.

"Для нас странно, почему он вернулся. Единственный вывод, который мы делаем, – что есть договоренности, определенные гарантии безопасности Сербе, что это судебное дело будет закрыто в его пользу. Он причастен к избиению проукраинских патриотов и должен понести наказание", – заявил ветеран полка "Азов", глава областной ячейки организации "Национальный корпус" Максим Зайченко.

Активисты выкрикивали перед судом: "Сербу – на вербу", – после зажгли дымовые шашки.

Судья Юлия Пивоварова сообщила, что Серба 30 июня пересек границу Украины, прошел таможенный контроль, задержан не был и добровольно прибыл в суд.

"Учитывая обстоятельства его добровольной явки в суд, суд приходит к выводу, что риски его возможного уклонения от суда наявные. Однако по истечении времени с момента совершения уголовного преступления и с учетом активной позиции обвиняемого о намерении участвовать в судебном заседании указанный риск значительно уменьшен, но продолжает существовать", – заявила судья.

Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей, которая была избрана для Сербы 19 февраля 2015 года, на личное обязательство и возложить на него обязанности не отлучаться из города Дружковка Донецкой области без разрешения суда, уведомлять суд об изменении места жительства, воздерживаться от общения с пострадавшими и сдать паспорт для выезда за границу. Решение суда обжалованию не подлежит.

По данным "Укринформа", Серба на оглашение полного текста решения не явился. Следующее заседание должно состояться 8 июля.

Серба до сих пор числится в базе МВД Украины как скрывающийся от органов власти.

Контекст:

После разгона Евромайдана в Запорожье были госпитализированы около 100 человек. Серба тогда заявлял, что людей никто не бил, они после появления милиции "разбежались в разные стороны".

Как сообщало Общественное, дело Сербы находилось в Орджоникидзевском суде Запорожья, но после истечения пятилетнего срока у судьи было передано в Октябрьский. На седьмом году судебное расследование остается на подготовительной стадии.

Серба, которого разыскивали с 2015 года, вернулся в Украину и пришел на судебное заседание. Об этом сообщило Общественное 2 июля.

Бывшего руководителя запорожской милиции обвиняют в насильственном разгоне запорожского Майдана 26 января 2014 года, злоупотреблении властью и организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). 1 июля во время очередного заседания суда Серба в сопровождении адвоката появился на заседании.

Теги: Евромайдан, МВД, Украина, Запорожье, расследование, пострадавшие, разгон, Владимир Серба
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