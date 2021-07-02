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Евромайдан

В Украину вернулся экс-начальник управления милиции, которого обвиняют в разгоне запорожского Майдана. Суд отпустил его под личное обязательство

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После разгона запорожского Майдана Серба заявлял, что протестующих никто не бил, они сами разбежались
После разгона запорожского Майдана Серба заявлял, что протестующих никто не бил, они сами разбежались
Фото: iskra-news.info

Экс-начальник главного управления МВД в Запорожской области Владимир Серба, которого разыскивали с 2015 года, вернулся в Украину и пришел на судебное заседание. Октябрьский районный суд Запорожья отпустил его под личное обязательство сроком на два месяца. Эту информацию Общественному подтвердила пресс-секретарь суда Мария Свидлова.

Адвокат потерпевших Елена Яркина опубликовала в Facebook фото решения суда.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3016861348572446&id=100007458315505

Бывшего руководителя запорожской милиции обвиняют в насильственном разгоне запорожского Майдана 26 января 2014-го года, злоупотреблении властью и организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). 1 июля во время очередного заседания суда Серба в сопровождении адвоката появился на заседании.

В суде прокуратура подала ходатайство о взятии Сербы под домашний арест. Следственная судья Юлия Пивоварова отказала в ходатайстве.

Как сообщила Яркина, Серба объяснил причины своей неявки на судебные заседания в течение семи лет тем, что не скрывался за пределами Украины, а просто не знал об уголовном производстве в отношении него. И что он внезапно узнал в марте 2020 об этом факте, но являться в суд не хотел из-за опасения заразиться коронавирусом. Его адвокат также якобы не мог являться в суд из-за своей болезни.

"Несмотря на мировую пандемию, на судебное заседание Серба прилетел из Турции и уверял суд, что будет появляться на все последующие заседания. Ни одного документа, подтверждающего все эти утверждения, Серба в суде не предоставил", – написала Яркина.

Адвокат отметила, что в подтверждение своей личности бывший милиционер предоставил свой заграничный паспорт, пояснив суду, что украинского у него нет, он "утерян в России". По словам адвоката, как правило, такая "утеря" украинского паспорта может означать получение российского гражданства.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3016851605240087&id=100007458315505

Новость о возвращении Сербы прокомментировал в Facebook один из членов политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко, участвовавший в запорожском Майдане. 

"Разгоняли менты и титушки – вместе, бок о бок. Сотни людей были избиты. Мне всего-навсего мент сломал дубинкой два пальца на руке. По сравнению с тем, что делали с другими, как пробивали головы – это мизер. Ни о чем", – вспомнил он. 

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4108031329244954

Контекст:

После разгона Евромайдана в Запорожье были госпитализированы около 100 человек. Серба тогда заявлял, что людей никто не бил, они после появления милиции "разбежались в разные стороны".

Как сообщало "Общественное", дело Сербы находилось в Орджоникидзевском суде Запорожья, но после истечения пятилетнего срока у судьи было передано в Октябрьский. На седьмом году судебное расследование остается на подготовительной стадии.

Теги: Евромайдан, МВД, Запорожье, милиция, титушки, Майдан, личное обязательство, суд
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