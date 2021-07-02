В Украину вернулся экс-начальник управления милиции, которого обвиняют в разгоне запорожского Майдана. Суд отпустил его под личное обязательство

После разгона запорожского Майдана Серба заявлял, что протестующих никто не бил, они сами разбежались Фото: iskra-news.info

Адвокат потерпевших Елена Яркина опубликовала в Facebook фото решения суда.

Бывшего руководителя запорожской милиции обвиняют в насильственном разгоне запорожского Майдана 26 января 2014-го года, злоупотреблении властью и организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). 1 июля во время очередного заседания суда Серба в сопровождении адвоката появился на заседании.

В суде прокуратура подала ходатайство о взятии Сербы под домашний арест. Следственная судья Юлия Пивоварова отказала в ходатайстве.

Как сообщила Яркина, Серба объяснил причины своей неявки на судебные заседания в течение семи лет тем, что не скрывался за пределами Украины, а просто не знал об уголовном производстве в отношении него. И что он внезапно узнал в марте 2020 об этом факте, но являться в суд не хотел из-за опасения заразиться коронавирусом. Его адвокат также якобы не мог являться в суд из-за своей болезни.

"Несмотря на мировую пандемию, на судебное заседание Серба прилетел из Турции и уверял суд, что будет появляться на все последующие заседания. Ни одного документа, подтверждающего все эти утверждения, Серба в суде не предоставил", – написала Яркина.

Адвокат отметила, что в подтверждение своей личности бывший милиционер предоставил свой заграничный паспорт, пояснив суду, что украинского у него нет, он "утерян в России". По словам адвоката, как правило, такая "утеря" украинского паспорта может означать получение российского гражданства.

Новость о возвращении Сербы прокомментировал в Facebook один из членов политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко, участвовавший в запорожском Майдане.

"Разгоняли менты и титушки – вместе, бок о бок. Сотни людей были избиты. Мне всего-навсего мент сломал дубинкой два пальца на руке. По сравнению с тем, что делали с другими, как пробивали головы – это мизер. Ни о чем", – вспомнил он.