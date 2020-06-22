Дела Майдана. Бывшему киевскому следователю объявили подозрение

Бывшему старшему следователю райуправления Министерства внутренних дел Украины в Киеве объявили подозрение в незаконном задержании участника Евромайдана. Об этом 22 июня сообщает Офис генпрокурора.
Следствие установило, что 21 января 2014 года бывший милиционер при отсутствии каких-либо доказательств незаконно задержал за якобы массовые беспорядки и подписал уведомление о подозрении участнику Майдана. Старший следователь совершил служебный подлог и 23 января 2014 года подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании активисту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Экс-правоохранителю инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, злоупотребление служебным положением, служебный подлог, заведомо незаконное задержание, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.