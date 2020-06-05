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Разгон Майдана. Экс-беркутовец предстанет перед судом

По информации Государственного бюро расследований Украины, подозреваемый 30 ноября 2013 года с применением силы задержал участника митинга в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

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Подозреваемый экс-беркутовец внес в рапорт заведомо ложные данные
Подозреваемый экс-беркутовец внес в рапорт заведомо ложные данные
Фото: EPA

Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего бойца полка особого назначения МВД "Беркут", об этом сообщили в Госбюро расследований 5 июня.

"Бывший милиционер обвиняется в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, служебном подлоге, совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д.  (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ст. 340 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в заявлении.

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года экс-беркутовец задержал участника мирного собрания на Майдане, а после внес ложные данные в рапорт.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения МВД "Беркут". Он подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов.

30 ноября 2013 года подозреваемый во время задержания применил к участнику митинга физическую силу, а затем составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Пока нет ни одного приговора тем, кому предъявлено обвинение по делу о разгоне акции студентов на Майдане в ноябре 2013 года. Среди обвиняемых – бывший глава КГГА Александр Попов, четыре командира "Беркута" и руководители столичного главка милиции.

Замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВДУ в Киеве подозрение по этому делу было объявлено 20 марта 2020 года.

Теги: Евромайдан, МВД, Беркут, Майдан, расследование, ГБР
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