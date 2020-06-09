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Двух бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств против активиста Майдана

В результате незаконных действий бойцов "Беркута" участнику акции протеста на Майдане сообщили о подозрении и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал, сообщили в Государственном бюро расследований.

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За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения
За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения
Фото: EPA

Двух бывших сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" подозревают в фальсификации доказательств в отношении протестующего во время событий Евромайдана. Об этом 9 июня сообщает Государственное бюро расследований на своей странице в Telegram-канале.

Бывших милиционеров также подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов в Киеве. Установлено, что подозреваемые 22 января 2014 года сфальсифицировали доказательства против задержанного участника Евромайдана, в результате чего его незаконно арестовали якобы за совершение особо тяжкого преступления.

Бекрутовцы обвинили протестующего в участии в массовых беспорядках на улице Грушевского и уничтожении имущества.

"В результате незаконных действий бывших правоохранителей участнику акции протеста сообщили о подозрении и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал", – заявили в ГБР.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

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