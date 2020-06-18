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Разгон Майдана. ГБР сообщило о подозрении экс-прокурору

21 января 2014 года экс-прокурор согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана, сообщило Государственное бюро расследований Украины.

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Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний и в злоупотреблении служебным положением
Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний и в злоупотреблении служебным положением
Фото: EPA

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату, сообщила пресс-служба ГБР 18 июня.

Следствие установило, что 21 января 2014 бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам митинга в поддержку курса евроинтеграции.

Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц. Также его подозревают в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей. 

Теги: Евромайдан, Украина, расследование, ГБР
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