Зеленский лишил стипендий олимпийцев, уличенных в использовании допинга

Указ №332/2021 опубликован на сайте главы государства.

Зеленский лишил выплаты стипендий тяжелоатлетов Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия.

Одновременно президент восстановил выплаты фехтовальщику, золотому призеру Олимпиады в Барселоне и серебряному призеру Игр в Сеуле Георгию Погосову, а также Инне Фроловой, которая завоевала серебряные медали в академической гребле на Олимпиадах в Сеуле и Атланте.

Тяжелоатлетки Давыдова и Коробка участвовали в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, они завоевали бронзовую и серебряную медали. Обе спортсменки были лишены наград в 2016 году из-за положительных допинг-проб, отметило Общественное.

Торохтий завоевал золотую медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Его лишили награды в 2019 году после публикации результатов повторной проверки его допинг-пробы.