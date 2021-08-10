В Украине за сутки выздоровели от COVID-19 почти вдвое больше людей, чем заболели

За сутки от COVID-19 в Украине выздоровели 1390 пациентов Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 37 детей и 28 медиков.

Умерло за сутки 24 человека, выздоровело 1390 пациентов, госпитализировано 335 заболевших.

9 августа в стране провели 44 553 тестирований на коронавирус, из которых 21 705 – методом ПЦР, 7698 – методом ИФА, а также 15 150 экспресс-тестов на антиген.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 260 232 случая коронавируса, умерло 53 124 человека, выздоровело 2 192 592 пациента.