В Германии медсестра вместо вакцины от COVID-19 привила тысячи людей физраствором

Большинство пострадавших от действий медсестры – пожилые люди с высоким риском заражения коронавирусом Фото: EPA

Власти региона на севере ФРГ призвали примерно 8600 жителей сделать еще одну прививку против коронавируса.

Издание отмечает, что хотя физраствор не является вредным для организма, большинство пострадавших – пожилые люди с высоким риском заражения коронавирусом.

По данным полиции, медсестра неоднократно скептично высказывалась в соцсетях относительно вакцинации от COVID-19. Правоохранители изучают мотивы действий сотрудницы Красного Креста.