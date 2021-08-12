В мире сделали более 4,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация началась в 183 странах, последний суточный показатель составил 39,1 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (80,9%).
Агентство отметило, что в мире сделали достаточно прививок от коронавируса, чтобы охватить вакцинацией 29,7% населения планеты, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 11 августа первую дозу вакцины получили более 4,3 млн человек, а 2,5 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.