В мире сделали более 4,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация началась в 183 странах, последний суточный показатель составил 39,1 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,8 млрд доз, п олностью вакцинированы 15,9% населения );

); Индия (519 млн доз, полностью вакцинированы 8,4% населения);

страны Евросоюза (496,3 млн доз, полностью вакцинированы 53,6% населения);

США (353,2 млн доз, полностью вакцинированы 50,3% населения);

Бразилия (155,4 млн доз, полностью вакцинированы 22,2% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (80,9%).

Агентство отметило, что в мире сделали достаточно прививок от коронавируса, чтобы охватить вакцинацией 29,7% населения планеты, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.