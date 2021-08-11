Стоимость акций Pfizer побила рекорд, установленный более 20 лет назад

Pfizer повысила прогноз продаж вакцины от COVID-19 до $33,5 млрд Фото: ЕРА

Акции фармпроизводителя поднялись в цене с $48,25 до $48,57 за сессию. Предыдущий дневной максимум стоимости акций составлял $47,44 и был достигнут 12 апреля 1999 года.

Процентный прирост котировок стал максимальным с 9 ноября прошлого года, когда компания опубликовала положительные данные о своей вакцине от коронавируса, написало агентство.

Джефф Джонас, управляющий портфелем компании Gabelli Funds, которая владеет пакетом акций Pfizer, сказал, что компания наконец получила признание за вакцину.

Акции немецкой компании BioNTech, партнера Pfizer по производству вакцины от COVID-19, 10 августа снизились на более чем 5%, но за текущий месяц подорожали почти на 30%.

В конце июля Pfizer повысила прогноз продаж вакцины от COVID-19 на 2021 год на 29% – до $33,5 млрд, пишет Reuters.