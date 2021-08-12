Первую испанскую вакцину от COVID-19 разрешили испытать на людях

В Испании дозу вакцины получили около 64 млн человек Фото: ЕРА

Вакцину PHH-1V разработала испанская фармкомпания Hipra. Препарат создан на основе двух рекомбинантных белков, один из которых соответствует альфа-варианту, а другой – бета-варианту. Вместе они образуют структуру, которая называется димер, и имеют компонент, повышающий иммунную реакцию, сообщило AEMPS. Такая комбинация способна вызвать иммунный ответ на один из белков вируса SARS-CoV-2 – белок S. Схожую технологию применяют при разработке вакцин Novavax и Sanofi/GSK.

Для ее испытания выберут несколько десятков добровольцев из больничных центров. Их разделят на группы, первая получит самую маленькую дозу.

После оценки данных о безопасности дозу увеличат: каждому участнику испытания сделают две прививки с интервалом в 21 день.

Испанское издание El Pais уточнило, что к первому этапу испытаний привлекут 30 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Добровольцы не будут знать, получили они вакцину PHH-1V или будут находиться в контрольной группе (этим добровольцам введут две дозы мРНК-вакцины, например, Pfizer/BioNTech).

В Hipra уверяют, что вакцина PHH-1V эффективна против "индийского" штамма коронавируса. Также в компании заявили, что смогут произвести 1,2 млрд доз вакцины до 2023 года.