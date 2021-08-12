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Власти США могут одобрить введение третьей дозы вакцин против коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом – CNN

Большинство разработанных вакцин от коронавируса являются двухкомпонентными
Большинство разработанных вакцин от коронавируса являются двухкомпонентными
Фото: EPA

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) может одобрить введение бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса для некоторых категорий пациентов с ослабленным иммунитетом. Об этом 11 августа сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что FDA озвучит решение в ближайшие 48 часов.

Источник сообщил, что одобрение будет касаться третьей дозы двухдозовых вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

В управлении каналу заявили, что "внимательно отслеживают" данные исследований, в рамках которых пациентам вводят дополнительную дозу вакцин против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом, "оценивают возможные варианты по этому вопросу и поделятся информацией в ближайшем будущем". 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen). 

Пока разрешено введение бустерной дозы вакцины Pfizer лишь в Израиле, в Германии третью дозу будут предлагать с сентября, там бустерную вакцинацию планируют делать препаратами Pfizer и Moderna. 

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов, а компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта". 

4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме, хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах. 

В Белом доме заявляли, что для США нет необходимости отказываться от бустерных доз вакцин, если это будет одобрено, так как страна может и обеспечить препаратами своих граждан, и жертвовать вакцины другим государствам.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса. заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья (бустерная) доза вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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