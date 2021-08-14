В Украине за сутки сделали более 160 тыс. прививок от коронавируса

В Украине четыре дня подряд делают более 160 тыс. прививок в сутки Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Первую дозу получили 106 206 украинцев, полностью иммунизированы 55 586 человек.

Прививки 13 августа украинцам делали 926 мобильных бригад, 2879 прививочных пунктов и 335 центров массовой вакцинации.

Более 160 прививок за сутки делали также 10-го, 11-го и 12 августа.

"С начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 333 550 прививок", – отметили в Минздраве.

Сайт ведомства проинформировал, что что больше всего – 55,7 тыс. – прививок вчера сделали препаратом Moderna, также украинцам ввели 53,7 тыс. доз вакцины Pfizer, более 42 тыс. доз – Sinovac, более 8 тыс. доз – AstraZeneca. Еще 2 тыс. прививок сделали украинцам препаратом Johnson & Johnson (этим препаратом украинцев вакцинирует Венгрия– в прививочных пунктах на границе).