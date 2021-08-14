В Украине за сутки сделали более 160 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу получили 106 206 украинцев, полностью иммунизированы 55 586 человек.
Прививки 13 августа украинцам делали 926 мобильных бригад, 2879 прививочных пунктов и 335 центров массовой вакцинации.
Более 160 прививок за сутки делали также 10-го, 11-го и 12 августа.
"С начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 333 550 прививок", – отметили в Минздраве.
Сайт ведомства проинформировал, что что больше всего – 55,7 тыс. – прививок вчера сделали препаратом Moderna, также украинцам ввели 53,7 тыс. доз вакцины Pfizer, более 42 тыс. доз – Sinovac, более 8 тыс. доз – AstraZeneca. Еще 2 тыс. прививок сделали украинцам препаратом Johnson & Johnson (этим препаратом украинцев вакцинирует Венгрия– в прививочных пунктах на границе).
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.