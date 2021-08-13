В Одесской области горсовет перестал принимать не привитых от COVID-19 граждан

В Балтской ОТО 6 июля ввели ограничения для не привитых от COVID-19 граждан Фото: balta-rada.gov.ua

Без документа от семейного врача об иммунизации от COVID-19 или о переносе болезни невозможно получить ни одной справки, рассказали жители общины.

Ограничения были введены 6 июля протоколом заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В то же время распоряжений от мэра или главного санврача, решений горсовета или исполкома об ограничениях нет, отметила "Думская".