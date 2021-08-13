В Одесской области горсовет перестал принимать не привитых от COVID-19 граждан

Без документа от семейного врача об иммунизации от COVID-19 или о переносе болезни невозможно получить ни одной справки, рассказали жители общины.
Ограничения были введены 6 июля протоколом заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В то же время распоряжений от мэра или главного санврача, решений горсовета или исполкома об ограничениях нет, отметила "Думская".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 10 августа, что в случае ужесточения карантина в Украине вакцинированные против коронавируса граждане могут получить определенные привилегии. По его словам, отказаться от карантинных ограничений стране поможет только коллективный иммунитет.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация от COVID-19 в стране добровольная, она стартовала 24 февраля. С 21 июля в Украине начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Первую дозу препарата против коронавируса получило более 4,5 млн украинцев, 2,63 млн – завершили иммунизацию.
По данным портала системы охраны здравоохранения Украины на 13 августа, в Одесской области одну прививку от COVID-19 получило более 203 тыс. человек, почти 116 тыс. полностью вакцинированы.