В Украине за сутки от коронавируса привились 51 тыс. человек

31 675 человек получил первую дозу вакцины, а 19 393 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
15 августа в Украине прививки делали 307 мобильных бригад, также работали 1109 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу 4 722 693 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 460 766 прививок.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.