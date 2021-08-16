В Украине за сутки от коронавируса привились 51 тыс. человек

За время прививочной кампании в Украине сделал 7,5 млн прививок Фото: EPA

31 675 человек получил первую дозу вакцины, а 19 393 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

15 августа в Украине прививки делали 307 мобильных бригад, также работали 1109 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу 4 722 693 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 460 766 прививок.