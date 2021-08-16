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Апелляционный суд оставил Чауса под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд отправил Чауса под домашний арест 4 августа
Высший антикоррупционный суд отправил Чауса под домашний арест 4 августа
Фото: depositphotos.com

Апелляционный суд оставил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под домашним арестом. Об этом 16 августа в Telegram заявил его адвокат Ростислав Кравец.

"Апелляционные жалобы касательно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение – без изменения", – сообщил Кравец.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

Теги: апелляция, апелляционный суд, Ростислав Кравец, Николай Чаус, суд
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