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Апелляцию по мере пресечения для Чауса рассмотрят 16 августа

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Апелляцию адвоката рассмотрят 16 августа в 9.30
Апелляцию адвоката рассмотрят 16 августа в 9.30
Фото: depositphotos.com

Апелляцию адвоката бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислава Кравца об изменении меры пресечения суд рассмотрит 16 августа в 9.30. Об этом 12 августа в Facebook сообщила пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

"Состоится рассмотрение дела №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника подозреваемого Николая Чауса – Кравца Ростислава – на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 августа 2021 года о применении в отношении Чауса меры пресечения в виде домашнего ареста", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/572736530761811

4 августа суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

Теги: Киев, СБУ, Украина, арест, похищение, апелляция, НАБУ, Ростислав Кравец, Николай Чаус, ВАКС
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