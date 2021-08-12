Апелляцию по мере пресечения для Чауса рассмотрят 16 августа

"Состоится рассмотрение дела №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника подозреваемого Николая Чауса – Кравца Ростислава – на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 августа 2021 года о применении в отношении Чауса меры пресечения в виде домашнего ареста", – отмечается в сообщении.

4 августа суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию.