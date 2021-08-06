НАБУ и САП заявили о завершении расследования дела Чауса

6 августа для защиты Чауса открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

"Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5-го и 6 августа. От дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления", – отметили в сообщении.

В НАБУ также заявили, что решили обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, учитывая общественный резонанс дела. Видео, на котором экс-судья договаривается о получении взятки, опубликовали на канале антикоррупционного бюро в YouTube.

Первый фрагмент записи был сделан 21 марта 2016 года, судья договаривается в кабинете с женщиной, которую НАБУ называет заявителем в уголовном производстве. Она говорит: "Я боюсь, чтобы ее не посадили в тюрьму, она больной человек, не выдержит".

Собеседник ей отвечает: "Ну, допустим, что мы все можем, вынесем решение. Я вынесу. Что вы можете по тому, что мы говорили?" Он просит женщину не называть сумму, а написать ее.

"Коротко, без разговоров, не надо, чтобы я слышал", – уточняет фигурант. Судья соглашается и обещает помочь, но всю сумму требует сразу.

Следующий фрагмент видео был снят 28 марта 2016-го, на нем разговаривают судья и человек, привлеченный к сотрудничеству. Еще несколько видео скрытой камерой записаны весной и летом того же года. 9 августа детективы НАБУ зафиксировали передачу $150 тыс. Чаусу.

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