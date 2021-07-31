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В СБУ заявили, что не похищали Чауса. Правоохранители утверждают, что он сам просил вызвать сотрудников спецслужбы

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Чауса обнаружили в селе в Винницкой области 30 июля
Чауса обнаружили в селе в Винницкой области 30 июля
Фото: censor.net

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Николая Чауса, сотрудники спецслужбы действовали в рамках закона и своих полномочий. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр СБУ 31 июля.

По версии спецслужбы, вчера на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/3065164740380177

Впоследствии следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщили в спецслужбе.

Об указанном проинформировали жену Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками. В СБУ напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

"Сотрудники СБУ выполняли должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", – подчеркивается в сообщении.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержаниеВ Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сначала просили передать им Чауса, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

Теги: похищение, расследование, спецслужбы, Николай Чаус, Служба безопасности Украины
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