В СБУ заявили, что не похищали Чауса. Правоохранители утверждают, что он сам просил вызвать сотрудников спецслужбы

По версии спецслужбы, вчера на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Впоследствии следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщили в спецслужбе.

Об указанном проинформировали жену Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками. В СБУ напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

"Сотрудники СБУ выполняли должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", – подчеркивается в сообщении.