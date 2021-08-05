НАБУ установило причастность правоохранительных органов к пропаже Чауса в 2016 году – Сытник

Сытник: Я очень надеюсь, что это дело вернется к своему статусу – статусу обычной, банальной взятки Фото: Nab_ukr / Flickr

"Мы считаем установленным факт причастности правоохранительных органов к пересечению им границы в 2016 году. Чем закончится это расследование, каким может быть круг подозреваемых — все это выяснится после того, как мы проведем запланированные следственные процессуальные действия. Слава богу, сегодня препятствий для этого нет. И в ближайшее время мы будем принимать решение. Потому что мы понимаем, что времени нет, все эти спекуляции снова будут все больше и больше поднимать градус. И единственный способ это все решить – это фактически дать ответы на те вопросы, которые волнуют", – сказал Сытник.

Он ожидает, что за несколько недель детективы завершат это расследование.

"Я очень надеюсь, что через несколько недель после того, как мы проведем то, что запланировали, все же это дело вернется к своему статусу – статусу обычной, банальной взятки. И, возможно, все же это более логичное развитие событий, чем то, что сейчас происходит или происходило", – сказал Сытник.

Он подчеркнул, что приоритет бюро в делах Чауса – "принятие окончательных решений в максимально короткие сроки".