В НАБУ заявили о задержании Чауса в "Феофании"

НАБУ задержало Чауса и намерено поместить его в изолятор временного содержания до суда Фото: НАБУ / Facebook

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения", – говорится в сообщении.

Пресс-служба не называет фамилию Чауса, но опубликовала фотографии с ним.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 4 августа должен принять решение о мере пресечения для экс-судьи.

"К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", – добавили в НАБУ.

В пресс-службе заявили, что в настоящее время "это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия".

ВАКС еще 1 августа начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемый не пришел, заседание отложили до 14.00 4 августа.