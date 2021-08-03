Сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса может содержать признаки преступления – НАБУ

В ведомстве отметили, что они дважды просили СБУ доставить Чауса в Национальное бюро. Однако эти обращения были проигнорированы.
"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и невыполнения определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в НАБУ.
В НАБУ считают, что такие действия со стороны СБУ могут "содержать признаки преступления".
Бюро призвало СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в 14.00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.
В НАБУ которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.
31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.
Адвокат Чауса Ростислав Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По словам Кравца, экс-судья "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ".
1 августа НАБУ попросило ВАКС арестовать Чауса, однако рассмотрение ходатайства перенесли, поскольку Чаус не явился на заседание. По данным LIGA.net, на судебном заседании следственный судья ВАКС отказался обязывать СБУ доставить Чауса на судебное заседание 4 августа.