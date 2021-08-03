Сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса может содержать признаки преступления – НАБУ

В ведомстве отметили, что они дважды просили СБУ доставить Чауса в Национальное бюро. Однако эти обращения были проигнорированы.

"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и невыполнения определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в НАБУ.

В НАБУ считают, что такие действия со стороны СБУ могут "содержать признаки преступления".

Бюро призвало СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в 14.00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.