НАБУ просит ВАКС арестовать Чауса

Рассмотрение ходатайства НАБУ ВАКС начал 1 августа, но так как подозреваемого не было, заседание отложили до 14.00 4 августа.

На судебном заседании 1 августа следственный судья ВАКС отказался обязывать Службу безопасности Украины доставить Чауса на судебное заседание 4 августа. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что у его подзащитного два процессуальных статуса – подозреваемого по делу о взяточничестве и потерпевшего по делу о похищении. Защита бывшего судьи хочет, чтобы дело о взяточничестве забрали у НаАБУ и передали любому другому правоохранительному органу.