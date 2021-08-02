Чауса вывезли из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко – СМИ

Об этом, ссылаясь на данные четырех источников в правоохранительных органах и окружении президента Владимира Зеленского, написала 2 августа "Украинская правда".

По информации издания, в Офисе президента считают, что во времена предшественников Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.

"Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу. Его Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году, после так называемого вагнергейта. "Слитая" спецоперация по задержанию российских наемников обернулась скандалом для Офиса Зеленского. И виновником в этом назначили именно Бурбу. Его уволили", – говорится в материале.

По данным собеседников "Украинской правды", в окружении Зеленского "не понимают серьезность истории с похищением Чауса" и что ее могут использовать против главы государства.

По информации источников издания, Чауса действительно удерживали в Киеве на военное базе Госпогранслужбы, но не та той, куда ездили журналисты канала "Прямий", а на другой – в Оболонском районе Киева. В ГПСУ отрицали, что удерживают Чауса.