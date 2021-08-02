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ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ по мере пресечения Чаусу, экс-судьи не было и заседание перенесли

Ходатайство о мере пресечения для Чауса подало НАБУ. По словам адвоката, экс-судья сейчас под защитой СБУ
Ходатайство о мере пресечения для Чауса подало НАБУ. По словам адвоката, экс-судья сейчас под защитой СБУ
Фото: Светлана Чаус / Facebook (архив)

Национальное антикоррупционное бюро Украины 1 августа подало в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения для экс-судьи Днепровского районного суда Киева, проинформировала пресс-служба суда.

В релизе не уточняется, о каком именно экс-судье идет речь, но судя по обстоятельствам, это Николай Чаус. 

Рассмотрение ходатайства ВАКС начал 1 августа, но так как подозреваемого не было, заседание отложили на 14.00 среды, 4 августа. 

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/563807671656536

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По словам Кравца, экс-судья "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, антикоррупционное бюро, НАБУ, Ростислав Кравец, Николай Чаус, суд, заседание, ВАКС
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