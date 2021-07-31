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ПОЛИТИКА

Чауса нет ни в отделениях, ни в госпитале СБУ – адвокат

В СБУ заявили, что в здании и ИВС спецслужбы Чауса нет
В СБУ заявили, что в здании и ИВС спецслужбы Чауса нет
Фото: depositphotos.com

Экс-судьи Николая Чауса нет ни в отделениях Службы безопасности Украины в Киеве и области, ни в госпитале СБУ. Об этом в Telegram сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

В субботу он написал в соцсети, что после заявления СБУ попытается "снова добиться встречи с клиентом".

Но в правоохранительном ведомстве сообщили адвокату, что Чауса в здании по улице Владимирская нет, как и в изоляторе временного содержания (ИВС) в Аскольдовом переулке в Киеве.

Кравец добавил, что супруга Чауса Светлана попыталась связаться со следователем СБУ, который один раз ее предупредил, что "Николай Чаус находится у них".

"Сообщение по поводу необходимости связаться она направила, сообщение он прочитал, но ответа супруге не предоставил", – сказал адвокат в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "Право в Україні".

Позже Кравец отметил в Telegram, что "в госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было".

"Связался с дежурным Главного следственного управления СБУ. Передал ему свой номер и попросил следователя со мной связаться и предоставить незамедлительный доступ к клиенту. Пока жду звонка следователя", – написал адвокат.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сначала просили передать им Чауса, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. Впоследствии следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

В то же время в СБУ напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Теги: СБУ, Украина, розыск, похищение, правоохранители, госпиталь, спецслужбы, задержание, Ростислав Кравец, Николай Чаус, адвокат, следователь, встреча
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