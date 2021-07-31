Чауса нет ни в отделениях, ни в госпитале СБУ – адвокат

В СБУ заявили, что в здании и ИВС спецслужбы Чауса нет Фото: depositphotos.com

В субботу он написал в соцсети, что после заявления СБУ попытается "снова добиться встречи с клиентом".

Но в правоохранительном ведомстве сообщили адвокату, что Чауса в здании по улице Владимирская нет, как и в изоляторе временного содержания (ИВС) в Аскольдовом переулке в Киеве.

Кравец добавил, что супруга Чауса Светлана попыталась связаться со следователем СБУ, который один раз ее предупредил, что "Николай Чаус находится у них".

"Сообщение по поводу необходимости связаться она направила, сообщение он прочитал, но ответа супруге не предоставил", – сказал адвокат в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "Право в Україні".

Позже Кравец отметил в Telegram, что "в госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было".

"Связался с дежурным Главного следственного управления СБУ. Передал ему свой номер и попросил следователя со мной связаться и предоставить незамедлительный доступ к клиенту. Пока жду звонка следователя", – написал адвокат.