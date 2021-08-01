"Насколько это возможно, он в безопасности". Адвокату Чауса удалось с ним пообщаться

По словам адвоката, состояние Чауса сейчас "не очень", и ему нужна медицинская помощь Фото: Светлана Чаус / Facebook (архив)

"Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь. И, поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд, ситуация не то что неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти ", – написал Кравец.

По словам адвоката, Чаус "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ".

"Состояние, конечно, не очень у него. Поэтому я прекрасно понимаю Службу безопасности Украины. На мой взгляд, ему действительно угрожает опасность. Поэтому Служба безопасности абсолютно правильно сейчас делает, что дает и обеспечивает его безопасность", – считает Кравец.

Он добавил, что занимается подготовкой документов, чтобы обеспечить Чаусу правовую помощь.

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