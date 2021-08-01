"Насколько это возможно, он в безопасности". Адвокату Чауса удалось с ним пообщаться

"Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь. И, поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд, ситуация не то что неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти ", – написал Кравец.
По словам адвоката, Чаус "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ".
"Состояние, конечно, не очень у него. Поэтому я прекрасно понимаю Службу безопасности Украины. На мой взгляд, ему действительно угрожает опасность. Поэтому Служба безопасности абсолютно правильно сейчас делает, что дает и обеспечивает его безопасность", – считает Кравец.
Он добавил, что занимается подготовкой документов, чтобы обеспечить Чаусу правовую помощь.
Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.
31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.
Адвокат Чауса с вечера 30 июля не мог добиться встречи со своим клиентом.