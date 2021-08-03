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В Офисе президента Украины объяснили, кто должен определить подследственность дела Чауса

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Чауса подозревают во взяточничестве
Чауса подозревают во взяточничестве
Фото: censor.net

В Офисе президента Украины допустили, что события 2016 года в деле экс-судьи Николая Чауса должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на брифинге 3 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Точно не Офис президента должен определять, кому расследовать дело Чауса. Тут нужно разделять: есть события 2016 года и далее. И есть последнее обновление. За событиями 2016-го – кажется, НАБУ. Но последние события – похищение, перевозка через границу – наверное, СБУ. Но еще раз подчеркну: не Офис президента должен определять. У нас есть орган, который определяет подследственность уголовного производства, это прокуратура. В этом случае может быть Генпрокуратура. Пусть она и скажет свое слово", – пояснил Никифоров.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По словам Кравца, экс-судья "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ".

Теги: СБУ, похищение, Генпрокуратура, спецслужбы, задержание, НАБУ, Николай Чаус, Офис президента Украины, Сергей Никифоров
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