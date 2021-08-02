Рябошапка и Лерос заявили, что Зеленский встречался с Чаусом. В Офисе президента отреагировали

"Президент молчит. Но по некоторой информации, он уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, она появилась совсем недавно", – сказал экс-генпрокурор.

О факте встречи Зеленского и Чауса в Facebook также сообщил исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос.

"После того, как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте: что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти... И подчеркиваю: это произошло до того, как Чаус официально нашелся! Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает? Эту информацию имею от надежного, проверенного источника", – написал нардеп.

Информацию о встрече Зеленского с экс-судьей в Facebook опроверг пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", – коротко отреагировал он.