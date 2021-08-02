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Рябошапка и Лерос заявили, что Зеленский встречался с Чаусом. В Офисе президента отреагировали

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Бывший генпрокурор и нардеп заявили, что Чаус встречался с президентом
Бывший генпрокурор и нардеп заявили, что Чаус встречался с президентом
Фото: vru.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дважды встречался с Николаем Чаусом до того, как экс-судью нашли сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом, ссылаясь на инсайдерскую информацию, заявил в эфире телеканала "Прямий" бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Президент молчит. Но по некоторой информации, он уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, она появилась совсем недавно", – сказал экс-генпрокурор.

О факте встречи Зеленского и Чауса в Facebook также сообщил исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос.

"После того, как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте: что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти... И подчеркиваю: это произошло до того, как Чаус официально нашелся! Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает? Эту информацию имею от надежного, проверенного источника", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4201697516534012

Информацию о встрече Зеленского с экс-судьей в Facebook опроверг пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", – коротко отреагировал он.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4297277667006449

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По словам Кравца, экс-судья "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ". 

Высший антикоррупционный суд 1 августа начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемого не было, заседание отложили до 14.00 4 августа.

Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский, Генпрокуратура, президент, Николай Чаус, Гео Лерос, Руслан Рябошапка, судья, встреча, нардеп, Сергей Никифоров
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